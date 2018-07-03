馬來西亞前首相納吉布涉貪 今在家中被捕

2018-07-03 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）因涉及大規模貪腐，在下台後遭新首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）重啟調查，近日警方持續從他家中搜出高額鉅款及大批珠寶首飾與名牌精品包等，今日則有消息傳出，納吉布已在家中被逮捕，預計明日將在法院接受審理。

納吉布因涉嫌挪用馬國主權基金「一馬發展公司」（1MDB）鉅款遭警方連日調查，警方在多日搜索後，從其家中搜出搜出大量現金、大批珠寶首飾與名牌精品包等，包含價值近3000萬美元的26國貨幣、約1萬2000件珠寶，以及567個精品包、400多支手錶等，預估總價約介於10億令吉（相當於新台幣80億元），金額相當驚人。

雖然納吉布和妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）始終否認貪腐指控，不過在當局於其家中搜出約10億令吉的財物後，近日又有馬國媒體爆料，指這對前首相夫妻還有1000億令吉（約新台幣7500億）藏在海外帳戶。

馬國媒體今日報導則指出，馬來西亞反貪委員會（MACC）今日下午約2點派員進入納吉布家中，並正式對他進行逮捕，目前傳出納吉布可能會上法院接受審判，不過該委員拒絕透露更多細節，也未明確表示目前將納吉布帶到何處。