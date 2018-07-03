死而復生？女車禍亡被送進冰櫃 一拉出驚見急促呼吸

2018-07-03 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕南非約翰尼斯堡一名女子上月24日出車禍，送醫後被宣告死亡，「遺體」送到殯儀館的冰櫃存放，沒想到當殯儀館員工從冰櫃拉出屍體檢查時，「遺體」竟急促呼吸，嚇壞殯儀館員工。

綜合外媒報導，當時車上除了該女子還有另外2名乘客，車子突然失控翻車後，被一輛急駛的救護車撞上，車內3人全噴出車外，該女頭部受重傷，3人被送往Distress Alert醫院後，經醫療儀器檢測，確認3人均無生命跡象後，3人被送到殯儀館並冰進冰櫃。

沒想到殯儀館員工將冰櫃拉開檢查屍體時，驚見其中一具女性「屍體」竟還在呼吸，該女疑似因為太冷呼吸急促，殯儀館員工嚇得趕緊將人送到另一間醫院急救，員工餘悸猶存地表示，「幸好我們只幫忙處理屍體，萬一我們有解剖驗屍，而真的讓她死了怎麼辦？」

被控誤判死亡的Distress Alert醫院營運經理布萊德尼克（Gerrit Bradnick）表示，當時該女頭部受重創，因此用生命檢測儀幫她偵測生命跡象，儀器的確顯示該女已死亡，但儀器也有可能因為天氣、藥物、酒精等影響出現誤判的情形，誤判對醫護人員來說是最糟糕的情況，他們沒有疏失也並非刻意宣布該女死亡；對於該女還活著，他們真的感到非常感激。