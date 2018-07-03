貼南非獵殺長頸鹿照挨批 女子不甘出面反擊

泰莉獵殺長頸鹿的行為引發外界撻伐。（歐新社）

2018-07-03 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州一名女子泰莉（Tess Thompson Talley）在南非獵殺長頸鹿後，將自己與「獵物」的合影PO上網，引發軒然大波，動保團體和網友群起撻伐，對此泰莉則回應，自己獵殺的這隻長頸鹿屬於南亞品種，數量眾多、品種也不罕見。

綜合外媒報導，上月非洲動保組織「Africa Digest」在推特上轉發泰莉先前獵殺長頸鹿的照片，痛斥泰莉根本就是野蠻人，貼文一出引發軒然大波，不少網友分肉搜出泰莉的臉書、推特，直批她濫殺動物的行為相當不人道、殘忍。這隻被獵殺的長頸鹿超過18歲，體重約4千磅。

據悉，這兩張備受爭議的照片是泰莉在去年夏天、至南非參加「狩獵之旅」時所拍下，現泰莉已將臉書、推特的貼文移除，不過從唯一一張仍留在臉書上的照片仍可見，泰莉非常喜歡狩獵，面對外界的批評聲浪，她也不忘為自己反駁，辯稱自己獵殺的長頸鹿並不罕見，數量眾多。

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