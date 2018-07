貼南非獵殺長頸鹿照挨批 女子不甘出面反擊

2018-07-03 12:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國肯塔基州一名女子泰莉(Tess Thompson Talley)在南非獵殺長頸鹿後,將自己與「獵物」的合影PO上網,引發軒然大波,動保團體和網友群起撻伐,對此泰莉則回應,自己獵殺的這隻長頸鹿屬於南亞品種,數量眾多、品種也不罕見。

綜合外媒報導,上月非洲動保組織「Africa Digest」在推特上轉發泰莉先前獵殺長頸鹿的照片,痛斥泰莉根本就是野蠻人,貼文一出引發軒然大波,不少網友分肉搜出泰莉的臉書、推特,直批她濫殺動物的行為相當不人道、殘忍。這隻被獵殺的長頸鹿超過18歲,體重約4千磅。

據悉,這兩張備受爭議的照片是泰莉在去年夏天、至南非參加「狩獵之旅」時所拍下,現泰莉已將臉書、推特的貼文移除,不過從唯一一張仍留在臉書上的照片仍可見,泰莉非常喜歡狩獵,面對外界的批評聲浪,她也不忘為自己反駁,辯稱自己獵殺的長頸鹿並不罕見,數量眾多。

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz