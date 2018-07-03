中國餐廳涉侵權 奧黛莉赫本後人索賠458萬元

奧黛麗赫本後人的代理律師汪豐表示，位於蘇州工業園區的金海華赫本時光餐廳，不僅店名、內部裝修和菜單，都大量使用了奧黛麗赫本的姓名及其肖像圖片。（美聯社資料照）

2018-07-03 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕國際知名影星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）的後人指控中國一間餐廳，侵犯奧黛麗赫本的姓名權和肖像權，要求賠償人民幣100萬元（約新台幣458萬元），該案件6月29日開庭審理。

綜合媒體報導，奧黛麗赫本後人的代理律師汪豐表示，位於蘇州工業園區的金海華赫本時光餐廳，不僅店名、內部裝修和菜單，都大量使用了奧黛麗赫本的姓名及其肖像圖片，且餐廳還透過社群網站進行了大量的商業宣傳，刻意醜化貶損、醜化赫本的內容，明顯屬於侵權。

餐廳代理律師汪彧杲表示，餐廳老闆很喜歡奧黛麗赫本，把自己喜歡的東西陳列在店裡很正常。至於此案件原告認為被告在使用奧黛麗赫本的形象和姓名的時候，對她有侮辱、誹謗，他們自始至終不承認此事。

中國網友認為，「丟臉丟到義大利」、「去過起碼5次，當時就在想這麼囂張的用人家名字和圖片，沒人來告嗎」、「和中國喬丹一樣不要臉」、「盜用別人肖像，就是耍流氓嘛」、「100萬算便宜了」。