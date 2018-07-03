尋獲只是開端！ 要救出泰國少年足球隊得面對嚴苛挑戰...

在洞穴失蹤的泰國少年足球隊已被尋獲，官方將展開救援行動。（美聯社）

2018-07-03 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕受困洞穴長達9天的泰國少年足球隊，12名隊員和1名教練已被尋獲且全數生還，無疑是振奮人心的好消息，下一階段的任務便是要將人員全數救出，但這項工作相當困難。

綜合外媒報導，年齡介於11歲至16歲的足球隊隊員，上月23日與25歲的教練進入清萊府北部山區深度約10公里的睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，多日以來下落不明，泰國出動大批人力救援，美軍、英國、日本、中國等團隊也前往支援。清萊省省長納隆薩（Narongsak Osottanakorn）週一晚間10時30分宣布，泰國海豹突擊隊（Navy Seals）已經找到失蹤的教練和男孩們。

根據《CNN》報導，尋獲隊員只是開端，因為要將人員全數救出是相當困難的一件事，目前的方案是教導每個人如何潛水，並在專家的陪同之下離開洞穴。洞穴救援專家米爾札（Anmar Mirza）表示，即便對富有經驗的人來說，洞穴潛水仍是相當危險的一件事，更何況是這些沒有經驗的孩子們，屆時得將他們帶往伸手不見五指的黑暗中，依賴的只有身上的氧氣筒和其它裝備，且只有設備一出問題，1至2分鐘就足以致命。

另有救援潛水員表示，單要把一個人救出洞穴得耗費數個小時，且要確保前一個人已經安全離開，下一個人才能夠跟上，因為他們沒辦法在路上發現問題時折返。由於救援行動非一時半刻能夠完成，救難隊準備送進4個月份的補給品、氧氣供應，醫生也會前往觀察成員們的情況。