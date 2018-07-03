印度1家11口上吊身亡 兩週前才開派對慶祝孫女訂婚....

新德里一處民宅發生離奇命案，除一名75歲的婦人伏地身亡外，另外10人皆在家中蒙眼上吊。（歐新社）

2018-07-03 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里一處民宅發生離奇命案，除一名75歲的婦人伏地身亡外，另外10人皆在家中蒙眼上吊。警方初步研判，事件動機與宗教因素有關，然而，親戚不同意此說法，此外，最年長的孫輩普莉洋卡（Priyanka Devi）兩週前才訂婚，家中還為此開派對慶祝。

《BBC》報導，德維（Devi）一家人在北德里布拉里區（Burari）這間獨棟民宅已生活20年，鄰居指出，德維一家平時散發出和樂的氛圍，且有虔誠信仰，更透露「從來沒有看過他們吵架」，據了解，德維一家也沒與當地幫派結怨。

此外，德維一家兩週前才在民宅舉辦一場盛大派對，慶祝普莉洋卡訂婚之喜，當天甚至邀請許多鄰居一同慶祝。

老婦的另名女兒蘇札塔（Sujata Devi）並未與家人同住，她在得知噩耗後難以承受，不同意離奇命案與宗教因素有關的說法，她透露，家人平時相處融洽，更是和平愛好者，不相信他們是自殺。

據悉，除老婦外，其他10具屍體都被蒙著眼、雙手被反綁、用鐵線吊起，警方未在現場發現打鬥痕跡，也未在屍體上發現子彈痕跡，現場也沒有遺書，目前有8具遺體證實死因為絞死，75歲的老婦頸間並未留下繩子，死前也沒有掙扎跡象，法醫初步判定為部分絞死，還有3具遺體尚待驗屍。

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