官、紅、國二代、太子黨都被打崩了 現在中國看「皇二代」

中國新崛起的是「皇二代」，圖為中國領導人習近平和他女兒習明澤。（圖擷取自網路）

2018-07-03 08:07

〔即時新聞／綜合報導〕中共高層內鬥嚴重，在中共總書記習近平掌權之後，打著反貪腐之名，大力清洗政敵，幾乎當紅的「官二代」、「紅二代」、甚至太子黨都被打到崩潰，近日前領導人胡錦濤之子胡海峰升任浙江麗水市委書記，被視為「國二代」最後的「希望之星」，最新崛起的則是「皇二代」習明澤。

中國之前活躍政、商界的幾乎都是「靠爸」、「靠媽」族的「紅二代」、「官二代」及如胡海峰的「國二代」，但這些人在習近平掌權並於十九大連任國家主席及修憲廢除任期制之後，「習皇登基」成為外界對習近平領導的稱呼。

《博訊網》報導，「中南海知情者」表示，曾經由「官二代」、「紅二代」和「太子黨」控制的利益集團，已徹底「沒落」和全面「崩潰」。而可以稱為「國二代」的如江澤民之子江綿恆，朱鎔基之子朱雲來，李鵬之子女李小鵬和李小琳、溫家寶之子溫雲松也已無亮點，只有胡錦濤之子胡海峰剛從浙江最富裕的嘉興市長職位，「升」任浙江最窮麗水市委書記，成為最後的希望之星。

至習近平女兒習明澤，已成「皇二代」，已被強烈保護，「中南海知情者」一概拒回相關問題。