中國國台辦彈舊調：堅持和平統一 一國兩制

2018-07-02 22:59

〔中央社〕香港主權移交21週年翌日，中國國台辦2日透過書面聲稱，「一國兩制」在台灣具體實現形式會「充分考慮台灣現實情況」，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針，推進統一進程。

大陸委員會1日針對香港主權移交21週年表示，北京當局的「一國兩制」陳腔濫調，只是證明中共一黨專制的缺陷，民主體制與威權專制本質上根本無法相容，任何針對台灣提出的「一國兩制」主張，只會引起台灣民眾反感，也對兩岸關係的良性發展毫無助益。

對於陸委會說法，中國國務院台灣事務辦公室2日晚間以安峰山書面答記者問的形式回應說，「一國兩制」是解決香港問題的最佳方案，也是香港回歸保持長期繁榮穩定的最佳制度。

安峰山並宣稱，「民進黨當局罔顧事實，混淆視聽，蓄意抹黑香港實施一國兩制，破壞香港繁榮穩定，對此我們堅決反對」。

安峰山還重彈舊調說，陸方將繼續堅持「和平統一，一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進「祖國統一」進程。

他聲稱，「一國兩制在台灣具體實現行事會『充分考慮台灣現實情況』，充分吸收兩岸各界的意見和建議，是能充分照顧到台灣同胞利益的安排。」

安峰山宣稱，在兩岸關係和平穩定發展和「推進祖國和平統一」的進程中，「越來越多台灣民眾會認識到，並且接受『和平統一，一國兩制』」。