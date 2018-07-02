不愧是監控大國？ 手機「百度輸入法」疑似偷錄音被抓包

2018-07-02 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年大力發展監控科技，引發不少隱私爭議，繼騰訊旗下的APP「QQ瀏覽器」被質疑偷拍用戶後，又發現「百度輸入法」竟有疑似偷偷錄音的現象。

中國媒體報導，有民眾使用中國廠商推出的vivo NEX手機，發現使用百度輸入法時，在沒有任何其他動作的情況下，螢幕頂部會顯示「百度輸入法正在錄音」，引發中國網友關注。

對此，百度輸入法團隊指出，初步判斷輸入法做了語音麥克風「預熱」的優化，目的是為了加快語音啟動速度，解決之前用戶反饋的語音識別漏字問題。該團隊強調，「這個優化會使vivo系統認為我們已經開始錄音，但其實百度輸入法並未進行錄音」。

這是vivo NEX手機第2次發現軟體有疑似竊取隱私問題，先前用戶已發現，在該手機使用「QQ瀏覽器」打開某些網頁時，會讓vivo NEX特殊設計的升降式前置鏡頭自動彈出，似乎要拍下用戶的一舉一動。

騰訊QQ瀏覽器技術團隊後來發表聲明稱，經過他們多次的二次測試，雖然前置鏡頭在使用一些瀏覽器時會升起，但是強調並不會拍攝及錄影，是某些「需要獲取攝像頭的引數」的網頁才會啟動但也不是完全升起，公司絕對不會洩漏用戶的隱私。但也有網友懷疑其他手機因為沒有這個彈起裝置，個人資料被外流了也渾然不知。