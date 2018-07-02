女子拿風扇猛往下體吹 乘客直呼「都聞到味道了...」

2018-07-02 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕酷熱難耐的夏天，國外一名網友在地鐵上捕捉到一名女子的奇葩降溫方式，這名女子竟然用小電風扇對著自己的下體吹，讓這名網友直呼「都聞到味道了...」。

這名網友在《liveleak》分享這一段影片，影片中可見一名穿著白色短裙的女子，拿著小電風扇往兩腿中間放，想要降溫。但這舉動，讓這名網友表示「我在這邊都聞到味道了」。

不少網友看了紛紛回應，「聞起來大概像是死海龜的腋下」、「應該是有人把腐爛的魚放在奶酪廠的味道」、「這影片一定要分享的阿」。