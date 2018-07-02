中國人大副校長：不告密是應堅守的人生底線

2018-07-02 23:09

〔中央社〕中國大學課堂近年來告密成風，教授因此動輒被批評甚至被解職。中國人民大學副校長吳曉求日前公開期勉畢業生應堅守人生3大道德底線：不撒謊、不告密、不獨利。而告密者的靈魂是扭曲的。

吳曉求直指，告密者「一般都投機鑽營，靈魂和心靈都是扭曲的」。告密者的「眼神是游離的、黯淡的、陰沉的」。希望學子們的「眼睛永遠是明亮的，明亮的眼睛透視著心靈的坦蕩」。人們常說「君子坦蕩蕩，小人常戚戚，就是這個意思」。

6月間，吳曉求出席中國人民大學財政金融學院的畢業典禮，並在致詞時作上述表示。6月25日，他的致詞內容被以「堅守人生的底線」為題，在中國人民大學財政金融學院官網的新聞單元披露，近來在中國網路上廣泛流傳，引起討論。

吳曉求表示，理想的實現，一定是以「堅守人生的底線」為前提。沒有人生的底線，理想就會成為噩夢，結果就會危害社會、禍及他人；有了人生的底線，理想就會造福社會，人生就會閃亮發光。

他說，人生的底線是壓艙石，就是「道德的底線、良知的底線、人性的底線」，是每一個人都必須堅守的，它是對人最起碼的要求。如果法律的底線能保證每一個人身體的自由和行為的自由，那麼道德的底線、良知的底線則能讓我們的「靈魂自由」。

吳曉求指出，對於道德的底線，他的理解有3點：不撒謊、不告密、不獨利。其中，撒謊是惡念的種子，會屏蔽社會的透明度，嚴重破壞了社會的信用體系，這樣的社會只會人人自危，因此要「不把黑暗當光明，不為醜惡唱讚歌」。

他說，「不獨利」是因為「利獨而孤」，不能「什麼好處你都要，什麼榮譽你都爭，所有的利益你都搶，大小統吃」。「獨利者毒，獨利者寡。利可分不可獨，君子愛財取之有道」。

吳曉求，要達到上述3條底線，「身才會安，心才會靜」。（編輯：邱國強）