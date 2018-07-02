承諾棄核？ 衛星畫面抓到北韓擴建飛彈工廠

2018-07-02 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕北韓承諾放棄核武？美國研究人員分析最新衛星圖像發現，北韓似乎剛完成一座重要的彈道飛彈工廠的擴建。

綜合外媒報導，位於美國加州的米德爾伯里國際研究學院（MIIS），在分析舊金山星球實驗室公司（Planet Labs Inc.）所拍攝的衛星畫面後發現，北韓咸興市的化工材料研究所（Chemical Material Institute）興建工程已經完成。

「化工材料研究所似乎只有一個功能，就是大量生產他們飛彈計畫所需零件。」MIIS研究員施默勒（David Schmerler）指出，化工材料研究所生產固態燃料飛彈的碳複合材料零件，例如重返大氣層載具所需的噴嘴、飛具架構和鼻錐。

MIIS東亞禁止核武擴散計畫（East Asia Nonproliferation Program）主管路易斯（Jeffrey Lewis）說，化工材料研究所大部分在今年5月興建，當時北韓領導人金正恩已和南韓總統文在寅舉行過高峰會，尚未和美國總統川普（Donald Trump）會面。

專家指出，固態燃料飛彈的優點遠大於液態燃料飛彈，不僅更穩定，也較易儲存和搬運。長程彈道飛彈能用來將小型核彈頭投遞至數千英里外的地點。北韓去年試射的洲際飛彈是液態燃料，但平壤曾成功試射1枚固態燃料飛彈，射程據信為1200至2000公里。

金正恩在今年的新年演說中，也下令彈道飛彈和核武研究部門大規模生產前述2項軍備。但他近來則一再表明他願意無核化，但長期關注北韓的觀察家們都擔心，平壤和華盛頓對非核化術語的定義有很大的差距。

「金正恩從未提出要解除武裝，一次也沒有。」路易斯表示：「他正在武裝，而非解除武裝。」