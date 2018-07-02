田裡西瓜全被惡意砍爛 老農崩潰：一家子都靠它...

田裡的西瓜全遭人砍爛，中國河南登封市王姓瓜農說著說著就哭出來了。（圖擷取自新浪網）

2018-07-02 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名瓜農花了半年辛苦栽種西瓜，期待熟成後能夠賣個好價錢，沒想到卻遭有心人士惡意破壞，估計田裡總重達1萬公斤的西瓜一夜之間全遭人砍爛，讓這名瓜農氣到連「想死的心都有了」！

根據中國媒體報導，這起事件發生於中國河南登封市楊崗村，64歲的王姓瓜農說，6月30日早上8點，在早市賣完辣椒後趕回瓜田時，竟然發現田裡好幾個西瓜多了大切口，起初以為只是有人惡作劇，將田埂邊的西瓜砍了，沒想到他走進田中巡視了一圈，發現所有西瓜全被砍爛，無一倖免，讓他當場崩潰。

王姓瓜農表示，妻子去年摔傷腰，所以無法工作，兒子和媳婦也無業，在家幫忙種田，還有2個小孫子要養，因此這片將近2畝大的瓜田，是家人維持生計的主要來源，眼看再過10天就能豐收，沒想到現在卻遭人砍爛，半年的心血付諸東流，當下氣得全身發抖。老農的姪子得知後也很抱不平，擔心老農氣出病來，當時便趕緊將哭到不能自己的王姓瓜農帶回家歇息並報警。

王姓瓜農表示他們一家生活樸實，很少和人過不去，也常請左鄰右舍吃西瓜，實在想不出有誰會做出這樣的事。當地警方也將這件事轉為刑事案件調查，王姓瓜農也希望能早日找到兇手，還一個公道。