南韓女高中生赤裸陳屍深山 頭髮被剃光死狀離奇

南韓一名高中少女遭父親友人殺害，棄屍於山區。（圖擷自韓聯社）

2018-07-02 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名女高中生上月16日離家後失蹤，日前韓國警方終於在全羅南道康津郡深山處尋獲，不幸的是已變成一具冰冷遺體。最讓人詫異的是被害人的頭髮疑似被用電推整齊剃下，歹徒動機為何？仍待調查。

綜合韓媒報導，遇害女高中生上月16日與爸爸51歲友人金姓男子見面，金男以介紹打工為由，相約少女前往海南郡，當時少女還曾傳訊息給友人告知見面過程，不料之後卻音訊全無。

少女父母因遲遲沒有女兒消息，17日便報警向警方求助，同日，警方發現金男在自家附近的工地上吊輕生，不排除是畏罪自殺，並在金男車子後車廂中，找到一把鐮刀，驗出與少女DNA相符的反應。

在經過8天搜索，24日下午2點53分左右終於在距離市區1公里外的山上找到死亡多日的少女遺體。

少女全身赤裸，屍體已嚴重腐爛，頭髮被剃成平頭，周圍沒有衣物、手機等物品，但有發現一隻唇彩，兇嫌並未將屍體埋藏，而是直接隨意棄置在草堆中。

經警方調閱監視器發現，少女失蹤當天下午，金男從自家開車前往山區，接近傍晚6點時返家，監視器拍到金男除了回來洗車，還在燒衣服，不排除當時少女已經被殺害，他就是那時將已遇害的少女載往山區棄屍。

但有人質疑，被害女學生身高為172公分，體重為68公斤，似乎比金男更重，因此懷疑金男在殺害少女後，不可能獨自處理屍體，警方也在調查是否有共犯從旁協助。

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