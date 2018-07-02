這幅畫曾經被當垃圾隨手丟 現在以8300萬元拍賣出去

《文峰塔》畫作曾經被當垃圾一樣，現在以相當台幣8300萬元的價錢賣出。（圖擷取自中國嘉德拍賣公司官網）

2018-07-02 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國著名的近代畫家龐薰琹的畫作《文峰塔》，近日以人民幣1782.5萬（約新台幣8300萬元）的價碼成交。別看《文峰塔》今天以如此天價賣出，事實上它還曾經被當成垃圾一般，隨手被丟在垃圾堆中。

根據中媒報導，中國嘉德拍賣公司在上個月19日拍賣出龐薰琹作品《文峰塔》，這幅畫作長寬均80公分，也是龐薰琹罕見的風景油畫作品。江蘇南通市沈濤藝術館館長卜元表示，這幅畫是龐薰琹在1979年任教於南通工藝美術研究所時，給學生示範時創作的，之後便放在藝術館的角落無人問津。而當時還年輕的卜元及其友人，還認為這幅畫不怎麼樣，還質疑老師將文峰塔給畫變形了，「像頤和園的塔，上面高下面胖胖的」。

放在藝術館角落的《文峰塔》被館內的清潔人員當作是一文不值的示範畫作，隨手便丟到垃圾桶內。所幸當時沈濤藝術館的館長發現，認為這是個大畫家的作品，就把它撿起來裱框掛起來，之後有人用幾萬元的價錢買走，幾經轉手，而今終於又出現在世人面前。

經過歲月薰陶，卜元等人之後才明白《文峰塔》的藝術造詣之高，原來龐薰琹想表達的是他眼中的文峰塔，「這座塔非常厚重，就如同文化的厚重。」，最後這幅畫以相當台幣8300萬元的價錢拍賣成功。