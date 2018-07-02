這也輸韓國！《經濟學人》：南韓2017生育率全球最低

《經濟學人》指出，韓國2017年生育率是全球最低。（路透）

2018-07-02 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣面臨出生率低、人口老化等問題，不過韓國比台灣還要慘；最新一期《經濟學人》指出，韓國2017年平均生育率只有1.05，成為全球生育率最低的國家。

綜合報導指出，內政部統計指出，台灣107年的總生育率只有1.125‰，不過《經濟學人》在6月30日刊出的文章中指出，南韓現在是全世界生育率最低的國家，2017年韓國平均生育率只有1.05，遠低於維持人口所需的替代率（2.1）。另外，韓國首爾生育率更是低，只有0.84。

雖然南韓政府過去10年為解決低生育率問題，已經投入80兆韓元（約2.1兆新台幣），提供獎勵措施鼓勵生育，但南韓根深蒂固的文化問題並沒有解決，像是性別薪資差距大、性別歧視等。在南韓，女性平均薪資只有男性的63%，而且有些企業只將女性視為暫時性的員工，因為覺得她們會在生小孩後離開公司。

韓國的少子化也影響到未來的經濟成長，現在韓國年輕人失業率高達10.5%，其中25到34歲的大學畢業生就占了69%。韓國年輕人已不期待有一份有利、可以做一輩子的工作，並且在首爾買房。一位在首爾非政府組織工作的女子就直言，結婚代表著要花更多時間待在家照顧老公，但未婚生子又感覺很丟臉。

依照內政部統計定義，總生育率是指育齡婦女（一般是指15至49歲之間）依照目前的年齡別生育水準，一生中所生育之子女數。