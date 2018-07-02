幼子半夜氣喘送急診 長女爬陽台找爸媽摔死

2018-07-02 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞今（2）凌晨傳出一起女童墜樓意外，父母半夜帶氣喘發作的2歲幼子掛急診，回家時卻驚見6歲長女滿身血倒臥停車場，送醫後不治。

據《中國報》報導，育有2女1男的一對夫妻，於當地時間凌晨2點半，發現幼子氣喘發作，緊急送急診。留下6歲長女與5歲次女在家，父母表示，當時確定兩女已熟睡，才放心外出。

未料長女半夜醒來找不到爸媽，以凳子爬上陽台查看時，不慎從5樓陽台上墜落，父母帶兒子返家後驚見女兒倒在血泊中，送醫院搶救後，於今晨4點45分宣告不治。