就為了這「一公分」！白犀牛媽媽遭獵殺 小犀牛悲鳴

犀牛媽媽貝拉與小兒子坦克形影不離的畫面再也無法看見。圖為貝拉尚未被獸醫去角的舊照。（圖擷自AfricathisiswhyIlivehere IG帳號）

2018-07-02 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕犀牛角因為價高，常成為不肖盜獵者的目標，南非有隻白犀牛媽媽被取名貝拉（Bella），日前遭人在克萊格迦馬野生動物保護區（Kragga Kamma Game Park）射殺，16個月大的小兒子成了孤兒；盜獵者只為了割取貝拉僅僅1公分長的犀牛角，禁獵區動保員工既痛苦又憤怒地說：「我們真的完全不能理解！」

綜合外媒報導，犀牛角在亞洲、中東地區被視為「神丹妙藥」，在黑市，每1公斤的犀牛角價格可達7.5萬英鎊（約新台幣300萬元），南非東開普省野生動物保護區的獸醫為了避免犀牛成為盜獵者的目標，每2年就會替牠們「去角」，但仍無法阻止20歲的貝拉慘遭殺害，盜獵者殘忍割開貝拉頭部，僅僅為了那「一公分長」的犀牛角。

貝拉的屍體於當地時間週四（28日）晚間被發現，當時在她身邊的小兒子坦克（Tank）也被發現身體受到撞擊傷痕，但當地飼育員表示，傷口看起來不像是被盜獵者攻擊，應該是貝拉當下怕兒子遇害，推撞牠離開的結果。

但也有另外一說，坦克在喪母之後，想從別的母犀牛那邊得到關愛，反遭排擠推撞導致，不管真相為何，年幼的坦克已因盜獵者成為了無依無靠的孤兒。

園區職員坎特（Ayesha Cantor）在社群媒體上怒乎轟盜獵者，並po出坦克思念母親的嚎叫聲，令不少網友聽了都為之心碎。

所幸，當地時間1日，坦克的狀態漸漸改善，不再顯露出那麼痛苦不安；園方表示，由於母親已經死亡，坦克無法透過母奶攝取養分，因此會另外提供營養品，希望坦克能健康長大。

今年，光是在東開普省就有9頭犀牛慘遭殺害，貝拉死亡案件已交由警方處理，警方表示不會放棄任何一絲機會尋找盜獵者。

南非東開普省野生動物園區內的白犀牛媽媽慘遭殺害。（圖擷自AfricathisiswhyIlivehere IG帳號）