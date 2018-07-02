墨西哥總統大選出爐 「左翼川普」羅培茲壓倒性當選

羅培茲當選後發表勝選感言，強調打擊貪腐和嚴懲犯罪行為，將是他上任後首要任務。（美聯社）

2018-07-02 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統大選於當地時間週日舉行投票，當地時間晚間11點（台灣時間2日中午12點）公布結果，有「左翼川普」之稱的左派總統候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）贏得約53%選票，壓倒性當選墨國新總統。

綜合外媒報導，羅培茲當選總統後，落選的國家行動黨（PAN）候選人安納亞（Ricardo Anaya）向他表達祝福，希望他為墨西哥取得最大利益；革命制度黨（PRI）候選人米德（Jose Antonio Meade）則希望羅培茲執政能取得最大成功。

羅培茲當選後發表勝選感言，強調打擊貪腐和嚴懲犯罪行為，將是他上任後首要任務，他也澄清未來政府不會沒收人民財產。

美國總統川普過去一直在貿易和移民問題上強烈批評墨西哥，不過他在羅培茲當選後，第一時間在推特上發表祝賀。羅培茲針對與美國關係，也承諾會尋求與美國的「友誼」與「合作」。

外媒評論則認為，左派「國家復興運動黨」羅培茲當選，可能把墨西哥帶往國家主義至上方向，使墨西哥和美國總統川普之間的緊張關係惡化，加劇和美國總統川普之間的貿易和移民問題分歧，也恐引發部分投資人不安。