墨西哥總統大選 出口民調：左翼羅培茲壓倒性當選

有「左翼川普」之稱的左派總統候選人羅培茲（見圖）目前以大幅差距領先其他2位候選人，將當選墨國總統。（路透）

2018-07-02 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥總統大選於當地時間週日舉行投票，將晚間11點（台灣時間2日中午12點）公布結果，根據民調機構「Parametria」的出口民調，有「左翼川普」之稱的左派總統候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）目前大幅差距領先其他2位候選人，將當選墨國總統。

綜合外媒報導，出口民調顯示，羅培茲搶下53%至59%的得票率，遠遠領先墨西哥傳統上兩大政黨推出的候選人。國家行動黨安納亞（Ricardo Anaya）以19%到25%得票率位居第2；執政革命制度黨候選人米德（Jose Antonio Meade）得票率14%到20%之間排第3。

目前米德已承認敗選。另有媒體報導，4名候選人中，3位候選人已自行宣布敗選。官方快速計票結果預計於當地晚間11時（台灣時間中午12點）左右，由墨西哥選務當局公布，誤差為0.5%。

左派「國家復興運動黨」羅培茲當選，可能把墨西哥帶往國家主義至上方向，使墨西哥和美國總統川普之間的緊張關係惡化，加劇和美國總統川普之間的貿易和移民問題分歧，也恐引發部分投資人不安。不過，羅培茲在選前承諾，會和川普好好相處。