大馬前總理納吉布涉貪污 馬媒爆：海外帳戶藏7500億元

馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）與妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor），被大馬媒體爆出有超過1000億令吉（約新台幣7500億元）的資金藏在海外帳戶內。（路透）

2018-07-02 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）身陷貪污案，日前在他家中就搜出11億令吉（約新台幣83億）的珠寶與奢侈品。如今大馬媒體更爆出，納吉布與妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor），有超過1000億令吉（約新台幣7500億元）的資金藏在海外帳戶內。

專門揭露大馬政客貪腐狀況的《砂拉越報告》指出，與納吉布夫婦有商務關係的消息人士透露，前總理的大部分資金存在香港帳戶裡，也有流動到瑞士和德國的戶頭，隨著深入調查貪污案，未來幾年內可能動搖全球的金融體系。

據了解，納吉布並不是所有奢侈品都被查抄，一些珍貴的物品如粉紅鑽石，傳出已被親信帶到國外。而納吉布在經過好幾週的否認後，近來終於承認了有所謂「金錢政治」的制度，比如在選舉前會將現金發送給競選團隊以便買票。

納吉布於6月30日表示，在上次大選中，執政黨輸給了一個沒有多少錢的政黨，因為有些競選團隊確實拿到了錢，卻推托說沒收到錢；還有候選人被分配到買票的資金後，一毛錢都沒有花出去。納吉布說，「當我們的態度如此，我們怎麼能贏？」納吉布感嘆，這也許是上帝想教給執政黨的一個教訓，「我們必須悔改並改變我們的方式。」