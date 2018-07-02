血腥選戰！ 墨西哥投票日又傳2名政客被槍殺

墨西哥舉行大選，投票日當天又傳2人被槍殺。（歐新社）

2018-07-02 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥選戰從去年9月開打，迄今已超過130位候選人和政治人物被暗殺，昨天舉行投票日，原預期可以鬆口氣，不料又傳出2名政黨成員慘遭殺害。

根據《法新社》報導，墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）的勞工黨成員岡薩雷斯（Flora Resendiz Gonzalez）在當地時間上午6點30分遭槍殺，最後宣告死亡。

當天稍晚，墨西哥執政黨的革命製度黨（PRI）成員希爾瓦（Fernando Herrera Silva）則在中部普埃布拉（Acolihuia）傳出遭槍擊死亡。革命製度黨發出聲明指出，「我們要求國家保證這個選舉過程的安全性」。

1次大選145名政治人物遇害 3萬多人失蹤

報導指出，此次選舉為墨西哥最猛烈一次，去年9月以來有至少145名政治人物遇害，大多數謀殺案都是針對當地政治人物，他們是墨西哥強大販毒集團的首要攻擊目標。根據統計，145人中有48名候選人死亡，28人在初選就遇害，20人在大選中被殺，另有3萬多人失蹤。

此次墨西哥大選除了選出總統外，還舉行國會兩院選舉，是墨西哥歷史上最大的選舉。