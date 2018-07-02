中國2025年擁7航母？ 中國軍事專家：難改美軍優勢

中國5月進行第一階段海試新航母。（美聯）

2018-07-02 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國積極的強化武力，在今年5月完成首艘航母第一階段海試，有外媒預測，中國可能在2025年發展到擁有7艘航母，但是，中國軍事專家則分析，這可能改變現階段亞太海軍實力，但距離扭轉美軍在亞太的軍事優勢，還很難。

網媒《外交家》6月30日刊登軍事分析家、《軍事觀察雜誌》（Military Watch）創辦人亞伯拉罕·艾特（Abraham Ait）的文章，解放軍計劃在2025年建成4艘航母艦隊已相當可怕，目前更計劃可能使航母數量增至7艘。在研製001A型、002型和003型等3艘航母的同時，也建造3艘兩棲攻擊艦，跟美軍的美利堅級和黃蜂級兩棲攻擊艦非常相似，體積和外觀幾乎一樣。

艾特認為，中國正在擴建055型新型驅逐艦、075型攻擊艦，將全部在2025年之前服役，屆時，中國航母艦隊規模可能擴大到7艘，這將與日本、美國及太平洋地區其他潛在對手的先進戰艦一爭高低，有助其爭奪南海和東海的能力。

艾特認為，美軍目前有20艘現役航母，其中11艘是10萬噸級超級航母，9艘是美國不歸類為航母的兩棲攻擊艦，但美軍同時拉開數個重要戰線，而使得在太平洋地區力量無法全力投入，預計2025年在亞洲的統治地位將遇到真正挑戰。

不過，《明報》報導，中國軍事評論員吳戈認為，這篇文章有「捕風捉影」的意味，似刻意造成「中國威脅論」。他認為，「中國航母數量暫時改變不了亞太軍力格局，在2025年也難以改變美軍佔優的格局」。