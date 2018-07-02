女性陰唇沒有正常尺寸？瑞士研究發現平均長度數值

2018-07-02 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士琉森州立醫院（Lucerne Cantonal Hospital）的最新研究指出，女性陰唇、陰蒂、陰道口和會陰的形狀並沒有所謂正常與否的問題，研究提供平均值數據，並發布於英國皇家婦產科學院（RCOG）官方期刊《BJOG》。

綜合外媒報導，琉森州立醫院找來657名年紀介於15歲至84歲的白人女性，測量他們的陰唇、陰蒂、陰道口和會陰尺寸，得出一項結論：女性的外陰部不存在形狀正不正常的問題，每個人之間都存在差異性，雖然這項研究能夠提供數據平均值，但並不代表趨於平均值才代表正常。

研究指出，女性小陰唇平均長度為4.3公分，有些較小者則為0.5公分，最大者可到10公分；大陰唇平均長度為8公分，最小的為1.2公分，最大者為18公分；而陰蒂的平均長度為7毫米，最小可達0.5毫米，最大者則為3.4公分。

美國紐約少女巷（Maiden Lane）醫療中心的利維（Kenneth Levey）博士認為，女性對於自己外陰形狀的感覺是相當主觀的，沒辦法制定客觀標準，這就是為何醫美不包含在保險理賠項目中，除非有醫療必要才部分給付，「我的病人外陰可能看起來很正常，但騎自行車感到非常不舒服，經過陰唇縮小手術後感覺改善了」。