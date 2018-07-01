最大維京人遺址列世界遺產 官員嘆：爭10多年總算實現

聯合國教科文組織昨日宣布，將德國北部過去維京人與歐洲的邊境貿易地列入世界遺產。（歐新社）

2018-07-01 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國教科文組織（UNESCO）昨（30）日宣布，將過去維京人與歐洲的邊境貿易地點列入世界遺產，德國北部石荷州文化部長普里恩（Karin Prien）感嘆「這是莫大的榮譽。」

據《德國之聲》報導，德國北部赫德比（Haithabu/Hedeby）與丹內維爾克（Danewerk/Danevirke）遺蹟，位處聯絡北海和波羅的海之間的物流樞紐，遺蹟至今仍保存良好。直到20世紀，考古學家在赫德比終於揭開了迄今最大規模的維京人聚居地遺址的面紗，裡面的貿易城鎮、街道及墓地，可追溯至公元1至2世紀初。然而這還只是赫德比遺蹟的一小部分，目前科學家正用現代化設備仔細檢查城牆內的每一寸土地。

這是石荷州第三處被認定的世界遺產，該州文化部長普里恩表示，過去10多年來一直都在爭取維京人遺址申報世界遺產，還曾聯合丹麥、拉脫維亞、挪威、冰島共同將各自境內的維京人遺址申遺，卻都沒有成功。而今年只申報了兩處，終於通過審核。

他表示，這是「莫大的榮譽」，並強調將會充滿感激地將為今後的人們守護、展示好這片遺產。