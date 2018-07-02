想騙過美國！華郵：北韓擬保留部分核武和生產設施

2018-07-02 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕川金會結束後，美國總統川普（Donald Trump）經常樂觀宣稱「北韓不再構成核威脅」，但據美國官員指出，北韓仍有意保留部分核武庫存和生產設施，不排除藏匿這些庫存和設施。

《華盛頓郵報》報導，美國官員透露，川金會後收集到的證據顯示，北韓擁有秘密的核生產設施，且正在研究隱藏武器生產的方法。這些訊息暗示，平壤有意隱瞞美國、繼續進行核計畫，儘管他們對美國的承諾含糊其辭，這也和他們的承諾相反。

美國國防情報局（DIA）得出的結論是，北韓政府官員正在想辦法如何騙過華盛頓的官員，包括隱匿核彈頭和飛彈的實際數量，以及相關設施的類型和數量，平壤認為，美方並未全面了解北韓核發展活動。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）29日已率先報導，北韓近幾個月在好幾個秘密地點增產核武燃料，並引述情報官員表示，平壤準備「想盡辦法取得（白宮）任何讓步」，而不會放棄自身核武器。

伍德羅威爾遜國際學者中心亞洲計畫主任鄧志強（Abraham M. Denmark）上月也向眾議院表示，北韓沒有作出任何新的無核化承諾，實際上已經放棄了先前的承諾，「北韓仍然可以自由製造更多的核武器、飛彈或其他具大規模殺傷性的武器」。