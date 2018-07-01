陪女兒參加選美 竟跌破眼鏡由41歲媽奪得冠軍

澳洲17歲的美女史賓利（圖左）過去曾參加幾次選美比賽都未有亮眼成績，他的母親羅伯特（圖右）為了鼓勵女兒，跟女兒一起報名了最近的選美比賽，沒想到最後竟由現年41歲的母親摘下冠軍。（圖翻攝自IG）

2018-07-01 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲17歲的美女史賓利（Jourdyn Spinley）過去曾參加幾次選美比賽都未有亮眼成績，他的母親羅伯特（Tammy Roberts）為了鼓勵女兒，跟女兒一起報名了最近的選美比賽，沒想到最後竟由現年41歲的母親摘下冠軍。

綜合媒體報導，希望能成為「澳洲小姐」（Miss Australia）的史賓利在參加數次選美比賽失利之後，萌生了放棄的念頭，而他的母親羅伯特為了鼓勵女兒「不要放棄」，便與女兒一起報名了這次的銀河小姐（Miss Galaxy）選美比賽。

沒想到最後冠軍出爐，竟然是由41歲的母親羅伯特奪得，而女兒史賓利也成功拿到了亞軍。賽後羅伯特表示，「儘管在比賽途中我們有遇到一些困境，史賓利也因為我的參賽而遭到一些負評，但這些最終都化為讓我們更加積極的動力，並讓史賓利知道了『不要放棄』的重要」。

而冠軍夢想意外被母親搶走的史賓利，也表示她很為媽媽開心，並不會感到生氣，她很享受能跟母親一起準備比賽的過程，現在史賓利正在協助母親羅伯特，準備在下個月代表澳洲，到美國參加全球性的選美比賽。