全球只有500本！ 初版《哈利波特》拍賣 1本226萬落槌

2018-07-01 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕《哈利波特》系列小說在風靡全球前，第一集《哈利波特－神秘的魔法石》在1997年印刷的初版只有500本，現在，這個超罕見的版本令收藏家為之瘋狂，拍賣價以5萬6250英鎊（226.4萬新台幣）落槌。

綜合英媒報導，21年前，當時11歲的女學生在英國哈羅蓋特（Harrogate）車站隨買下的第一版《哈利波特－神秘的魔法石》，近日在拍賣商邦瀚斯（Bonhams）成為熱門商品，底標價為3.5萬英鎊，在經過激烈競標後，被一位美國私人收藏家以5.625萬英鎊標下。

第一版《哈利波特－神秘的魔法石》連英文單字都有各種拼寫錯誤，都在後來其他的版本中獲得改正，主角哈利在霍格華茲魔法學校所需物品上，還重複列出了「魔杖」。作者羅林的名字，則是印著「Joanne Rowling」而非現在大家熟悉的「J.K. Rowling」。

邦瀚斯的圖書專家哈利（Matthew Haley）表示，「我們知道3.5萬英鎊是保守估計，我們也相信它可以達到更高價」，「只有500本的第一版以精裝版印刷，這個包含拼寫錯誤的版本非常罕見」。

2017年11月，另一本初版《哈利波特－神秘的魔法石》創下最高拍賣價，以10萬6250英鎊（約427萬新台幣）落槌。該書有J·K·羅琳的親筆留言和簽名。