「佔中9子」響應七一遊行 戴耀庭：有人堅持就有希望

「佔中9子」之一戴耀庭也響應七一遊行，他表示「有一口氣都要繼續出來，當你見到有人願意堅持下去，就仍然有希望。」（歐新社）

2018-07-01 20:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港佔中行動發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明等9人，今（1）日上街參與七一遊行，並籌募經費打官司。被媒體問及是否為入獄前最後一次遊行？他們表示，「重要的是監獄外的市民繼續堅持」，籲民眾勿以為上街遊行的權利是理所當然的，「有一口氣都要繼續出來，當你見到有人願意堅持下去，就仍然有希望。」

香港「佔中9子」因不同程度參與2014年佔領中環運動，被控「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」等罪名，案件將於今年11月19日開審。據《蘋果》報導，今日戴耀廷等人再上街響應七一遊行，並為守護公義基金籌款，募集經費打官司。

陳健民指出，今年七一遊行可能是判案前最後一次，他感嘆：「以前我是專帶中國朋友參與七一遊行，看警方怎樣協助遊行，不是打壓遊行，但香港現在每分每秒變成中國，不只是噓歎，而是憤怒。」戴耀廷則表示，他明白每年遊行人數有起有跌，尤其在低潮時更要堅持，「有一口氣都要繼續出來，不要屈服，如果大家認命，就沒希望。」

戴耀庭補充，預料法庭將於明年初定罪及判刑，而他們則會提出上訴，或許明年七月一日還能再上街。不過他強調，他們是否為入獄前最後一次參與七一遊行並不重要，最重要是監獄外的市民要能繼續堅持，切勿以為上街遊行的權利是必然。他鼓勵，「當你見到有人願意堅持下去，就仍然有希望。」