毛小孩留車內恐中暑 英國防虐組織一週獲報562起

英國防止虐待動物協會（RSPCA）呼籲勿將狗留在高溫車內。（圖擷自網路）

2018-07-01 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕夏天到了，許多人會特別注意防曬及預防中暑，但卻忽略了自己身邊的毛小孩。英國防止虐待動物協會（RSPCA）表示，在一週內已接獲562通電話，通報有狗狗被關在炎熱環境中，大部分是被留在悶熱的車內。

綜合外媒報導，有研究指出，狗的正常體溫約為39°C，若體溫升高到41°C，恐會導致大腦損傷。假設英國夏日戶外氣溫22°C，1小時後車內溫度可達47°C，被留在車內的狗，最終可能會喪命。

近日，英國約克郡警方接獲通報，2隻拉布拉多受困於車內近半小時，由於苦等不到主人出現，員警便敲破車窗強行救狗。當時，車裡的狗已經喘到不行，推估再晚幾分鐘牠們就會有生命危險。隨後，狗狗也立即被送往RSPCA治療。

約克警方在推特PO文稱，當時警察試圖在車上感受高溫，只待了30秒就快受不了，沒人能想像這2隻狗在半小時的狀況，呼籲車主不管預期會離開多久，都不該把狗留在車上。2006年「英國動物福利法」規定，將狗留在車內恐面臨無上限罰款或6個月徒刑。

RSPCA提醒，若有民眾看到被困在車裡的狗，有過度喘氣和流口水、嘔吐、嗜睡、無反應的狀況，應該馬上報警，勿貿然打破窗戶以免觸法。