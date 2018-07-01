加油鼓進不了世足 西班牙竟傾全國之力說服俄羅斯

69歲的西班牙知名球迷「鼓佬」馬諾洛（圖中持鼓者），與印有「西班牙之鼓 馬諾洛（El bombo de España Manolo）」的紅色大鼓，如今已是西班牙球迷的精神象徵。（資料照，歐新社）

2018-07-01 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕今晚10點西班牙國家隊與地主俄羅斯的比賽即將開打，西班牙竟有1位球迷，為了將加油用的大鼓帶入場館，不只整個西班牙都為他想辦法，他甚至還寫信向俄羅斯總統普廷陳情。

綜合媒體報導，69歲的「鼓佬」馬諾洛（Manolo）在西班牙是知名球迷，從1982年起就開始攜帶他的大鼓出現在西班牙國家隊的各種賽事場邊，馬諾洛與印有「西班牙之鼓/馬諾洛（El bombo de España Manolo）」的紅色大鼓，如今已是西班牙球迷的精神象徵。

但馬諾洛的大鼓卻在本屆世足踢到鐵板，根據今年主辦國俄羅斯的規定，大鼓不許攜入部分比賽場館，因此馬諾洛的大鼓缺席了兩場西班牙的小組賽，讓他不禁流下難過的淚水，他表示「我參加過10屆世足賽事，俄羅斯這屆是我的大鼓第1次被攔阻」、「西班牙不能沒有我的鼓」。

為了帶鼓幫西班牙隊加油，馬諾洛不只向西班牙國王、西班牙總理陳情，甚至還寫信給普廷，連國際足聯知道此事後，也為馬諾洛想方設法，最後主辦方終於同意讓馬諾洛帶大鼓進場！