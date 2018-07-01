出動法器替阿根廷加持 網笑翻：難怪會輸！

一名熱衷世界杯足球賽事的馬來西亞球迷，昨日在阿根廷對法國之役中，趁著電視轉播介紹阿根廷球員時，拿著觀音菩薩的法器「玉淨瓶」與香茅草，在螢幕前為每一位球員及教練「淨身」加持。（圖擷取自臉書）

2018-07-01 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕2018世界杯足球賽進入16強激戰，一名馬來西亞球迷於昨（30）日阿根廷對法國開打前，拿出觀世音菩薩的法器「玉淨瓶」，在電視機前面替電視畫面上的阿根廷球員一一灑淨，最後還跪下念了一段祝禱文。可惜最終阿根廷仍以一分之差敗給法國，影片卻被瘋傳，網友大笑說，「信仰不同，難怪會輸！」

一名熱衷世界杯足球賽事的馬來西亞球迷，昨日在阿根廷對法國之役中，趁著電視轉播介紹阿根廷球員時，拿著觀音菩薩的法器「玉淨瓶」與香茅草，在螢幕前為每一位球員及教練「灑淨」加持。一旁手機還用擴音器播放佛經，他甚至煞有介事地跪下來禱念，神情嚴肅，令眾網友笑翻，留言笑他「球迷成痴」、「賭到傻了」等。

影片引發瘋傳，不到一天的時間已經吸引超過34萬次觀看。最後阿根廷仍不敵法國勁敵，網友們也在影片下笑罵，「信仰不同，難怪會輸！」、「應該是上天堂的，你去送人家歸西」、「用错方式了！人家是amen的……」等。

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