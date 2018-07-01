慎入！ 寵物咖啡廳倒閉 30多隻貓關在店裡等死

中國湖北武漢一間倒閉的貓咖啡廳爆出虐貓事件。（圖擷自nG家的貓微博）

2018-07-01 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕過份！中國湖北省一間貓咪咖啡廳月前倒閉後被斷水斷電，但屋內30多隻貓卻全被店主棄置在店內，許多路過民眾從玻璃窗外看見一隻隻奄奄一息的貓咪在髒亂環境中掙扎，怒轟店主是「靠貓騙錢的垃圾」，虐貓事件曝光後引起廣大回響，最後一群愛貓人士看不下去，主動進屋內打掃環境。

綜合媒體報導，武漢市這間連鎖貓咪咖啡廳靠著萌翻天的喵星人深受顧客青睞，但因為經營不善宣告倒閉，已經被斷水斷電許久，可憐的是當初陪著店主一起賺錢的貓咪，全被棄置在店內，並未獲得妥善安置。

不少民眾從店外路過時驚訝發現店內全是貓咪的排泄物及飼料殘渣，且貓咪因為長期身處沒水、沒電、沒飯吃的髒亂環境中，已經奄奄一息，身上出現異狀，有的貓咪似乎還懷有身孕。

看不下去的民眾直接報警處理，更有人在窗外急到差點哭出來，無奈地說：「我看得到，卻幫不了」；有網友氣到肉搜出店主手機，連日來打爆電話，但也有網友表明能出資照顧這些貓咪，請店主給牠們一個友善的環境。

有網友指出，這種極度惡劣的情況已經維持一個多月，當時就有民眾向相關單位投訴，武漢市小動物保護協會當時也直接登門拜訪，但被店主「臨時清場」蒙騙過去。店主還到處問人買不買貓，價錢太低還不賣，怒轟「就是個靠貓騙錢的垃圾」。

神隱半個月的店主「大偉」，日前終於現身受訪吐苦水，辯稱：「如果真的像網友說的都沒有照顧牠們，那貓早就死了，我承認我沒有以前操這麼多的心，但我還是有在照顧牠們的，也很努力想替牠們找個好去處。」並強調自己是愛貓的。

不過有兩名自稱是店長友人的男子，出面證實店長之前有說過要賣貓，一隻公布偶貓的價錢是8000元人民幣（約新台幣3萬6千元），其餘貓種則未知。

最後店主決定每天開店2小時，讓愛貓人士進到店內「自願清理」環境，並接受物資的提供，不過店內懷孕母貓、病貓狀態仍沒有改善。

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武漢貓咖倒閉

咖啡廳被斷水斷電好幾個月，店內30多隻貓咪直接被棄置現場。（圖擷自nG家的貓微博）

屋內環境髒亂，在外頭的愛貓人士看不下去進去清理。（圖擷自nG家的貓微博）