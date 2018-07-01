老牛偷吃嫰芽!馬國41歲男娶11歲女童 妻妾怒揭醜事

2018-07-01 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名41歲穆斯林日前竟在泰國迎娶11歲女童，這名「新娘」竟還是男子女兒的「閨密」，而元配和小妾則完全被蒙在鼓裡。

綜合馬國媒體報導，這名男子是馬國吉蘭丹州一間清真寺的領袖，也是當地的橡膠收購商。據悉，他的大小老婆今年3月已發現丈夫與小女孩「墜入愛河」且在熱戀中，但在妻子們質問時，男子還稱自己不是傻瓜，不會笨到娶未成年的小女孩，沒想到6月就在泰國與女童結婚。

自稱是「二姨太」的女子衣法，近日在臉書上傳多張丈夫與11歲女童結婚的照片，並表達「恭賀」。據衣法說，她和元配對這件「婚事」完全不知情，且「小新娘」還與她其中一個女兒是好友，這件事讓孩子覺得很羞恥、難過痛哭。

常為保護兒童議題發聲的社工賽阿茲米與這名41歲男子的有關人士取得聯繫，涉事男子說，他只是效仿伊斯蘭先知所為。據悉，11歲「小新娘」的雙親不是馬國人，以割橡膠為生，並把橡膠賣給收購商，也就是說，原本是老闆的收購商，現在變成了女婿。

賽阿茲米也轉發衣法的臉書發文後，這起事件引起廣大關注。馬國執政聯盟的政黨之一民主行動黨青團執委黛安娜表示，沒有比迎娶11歲女孩更荒唐的事情，勿用宗教掩飾一個人的病態。馬國副總理旺阿茲莎也下令徹查此案，強調此事絕對不合法。

但吉蘭丹州副總警長丁阿末今（1）日表示，警方接獲「二姨太」報案調查後發現，當事人並沒有涉及刑事罪名，因為雙方都是自願的；該州宗教局也說此事並無牴觸刑事法典，但違反2002年吉蘭丹伊斯蘭家庭法規第8條文。因此，警方不會逮捕涉事男子。