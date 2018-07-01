澳洲大學淪為文憑工廠? 新洲：別招收中國留學生了

留學海外的中國學生越來越多,像是在過去的兩年裡，到雪梨各個大學就讀的中國留學生人數暴漲了50%。（路透）

2018-07-01 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲媒體報導，澳洲大學大約1/3學生來自中國，隨著中國留學生越來越多，澳洲開始出現「中國留學生拉低了澳洲平均教育水平」、「別再招收中國留學生」等反對聲浪。

綜合媒體報導，像是新南威爾斯州的新南威爾斯大學、雪梨大學去年來自留學生的收入就增長了23%，達到28億澳元（約新台幣632億元），其中70%以上的留學生收入來自中國。這讓該州審計長Margaret Crawford發出警告，表示各大學應該評估其市場集中度的風險，呼籲各大學別再招收中國留學生了。

拉籌伯大學（La Trobe University）的中國專家James Leibold認為，澳洲太過仰賴中國留學生所帶來的短期繁榮經濟，也因此導致澳洲的大學已漸漸被中國政策所支配。James表示，若不斷髮展國際學生市場，將會讓澳洲的大學變成文憑工廠。甚至有澳洲學者直言，澳洲大肆接收中國留學生換來的只會是自取滅亡。

對於澳洲的大學來說，國際學生國際學生是很好的自由基金的來源，使得澳洲政府及學校一方面是想擺脫對中國留學生的經濟依賴，卻又拋不開中國留學生。

目前澳洲已於上月（6月28日）通過打擊外國干預的法案，新法案加強了對間諜的懲罰，還將擴大間諜犯罪的定義，外界認為這些法案將可以制止中國及其它國家來干預澳洲政府、媒體和大學。