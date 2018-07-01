和塑膠吸管說再見 這些國家已開始行動！

限用塑膠吸管已經逐漸成為世界趨勢，歐盟、英國、印度等國都已採取行動。（路透）

2018-07-01 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕限用塑膠吸管的政策在台灣引起不少討論，不過這已經逐漸成為世界趨勢，頂級期刊《科學》（Science）就指出，每年有800萬噸塑膠被倒入海洋，等於每秒250公斤。因此包括歐盟、英國、印度等國都已對塑膠吸管採取行動，大型速食業者如麥當勞也不落人後。

據《法新社》報導，多年來環保團體的重點一直放在塑膠袋上，但由於網路上不斷傳播的影片，塑膠吸管現在已經成為人們關注的焦點，例如救援人員從哥斯大黎加海龜鼻孔移出吸管的畫面，就顯示出吸管對生物的危害。

英國政府4月時指出，他們正在規劃禁止出售包括吸管在內的一次性塑膠用品，歐盟隨即在5月底仿效。印度總理莫迪（Narendra Modi）更承諾，將在2022年讓國內的一次性塑膠消失。印度官員6月時就透露，孟買的漢堡王、麥當勞和星巴克，因違反禁止使用一次性塑膠的政策而被罰款。

一些公司也對於防堵塑膠吸管採取措施，麥當勞承諾在英國和愛爾蘭的店面，將在2019年轉型改用紙質吸管，法國麥當勞則是在測試替代用品。

全球最大連鎖飯店之一的希爾頓（Hilton）酒店，誓言會在2018年底之前，讓全部650個酒店內禁用塑膠吸管，並估計每年在歐洲、中東和非洲節省的吸管，若連接起來將超過法國第二大河塞納河的長度（780公里）。

塑膠吸管的替代品整體來說較為昂貴，摩納哥的五星級酒店蒙地卡羅皇宮（Monte Carlo Palace）推出了可生物分解的吸管，還有義大利筆管麵吸管與竹製吸管，歐洲則利用添加馬鈴薯或玉米等農作物，製作出可讓生物分解的塑膠。

不過，環保人士憂心這些生物分解塑膠，可能和一般塑膠一樣會對海洋造成威脅。綠色和平組織主任尼科爾斯（Fiona Nicholls）對此警告，無論在海洋漂浮幾天、幾週甚至幾個月，生物分解塑膠也許對海洋生物仍然有威脅，最好的辦法是減少任何塑膠的使用，因為用一種塑膠代替另一種塑膠，並不能完全解決污染問題。