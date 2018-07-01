超噁！中國派歌舞軍對美防長深情獻唱 網友：快吐了

2018-07-01 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國防部長馬提斯（James Mattis）27日造訪中國北京，晚宴影片現正於網路上瘋傳，當局派出解放軍歌舞團內歌手蔡國慶，在宴會中對馬提斯獻唱高歌，讓網友直呼「快吐了」、「會唱歌的軍隊vs會打仗的軍隊」。

於中國社群媒體「微博」瘋傳的影片中能夠看見，中國解放軍歌手蔡國慶在晚宴中，對馬提斯獻唱《雪絨花》，並走下舞台，繞過長桌來到馬提斯身邊，邀他一同深情對唱，被馬提斯抬手回絕，尷尬之餘，1名美方官員為打圓場，起身與之合唱，待歌曲結束後，馬提斯勉強起身給蔡國慶比個讚。

許多中國網友對於當局此舉感到不解，直呼馬提斯見到這種排場一定相當傻眼，更有人直接點破稱此為會打仗的軍隊，碰上會唱歌的軍隊，因此不知如何是好，也有人稱中國將慰勞基層官兵的餘興節目搬上國防部長層級晚宴，顯得相當失禮。

許多台灣網友知悉此事後，都感到相當想吐，紛紛留言指出「穿軍裝的歌妓，不噁心死你不罷休，超限戰最新手段」、「氣溫馬上降到零下，不冷死你不罷休」、「這頓飯還吃得下嗎」、「這個現在對美國人是沒什麼作用」、「老外一聽嚇一跳，還有職業唱歌的軍人」。

蔡國慶所演唱的《雪絨花》為美國知名電影《真善美》中的1首歌曲，於1959年首次於傳媒中播送，係以南歐、西歐交界的高山——阿爾卑斯山上隨處可見的小花高山火絨草所命名，這首歌曲曾被稱為奧地利的非正式國歌。

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