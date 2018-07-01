中國嘉興市爆騷亂 民眾包圍政府機構、襲擊武警

2018-07-01 16:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國浙江省嘉興市為中國共產黨誕生地，但就在中共慶祝建黨97週年前夕，卻因民眾不滿政府徵收土地及拆遷，而包圍政府辦事處的騷動，甚至有民眾向武警、特警丟擲石頭、磚頭等，當局已於1日張貼公告，呼籲滋事者自首。

綜合香港媒體報導，嘉興市南湖區近期大規模徵收土地，包括涵蓋5塊土地、1499個普通住宅和企業單位的「東塔路片區」的徵收計畫。從上傳至中國社群網站「微博」的影片和照片可知，許多民眾6月30日在七星街道辦事處（中國縣級政府機構）集結，對政府不合理的收地和拆遷安排表達不滿。

然而，政府不僅漠視民眾訴求，還指派特警和武警在場築起防線，用盾牌阻止民眾越雷池一步，但示威民眾憤慨不已，不斷向員警丟擲石頭、磚塊等物，警方防線終於不敵，大批民眾衝入辦事處，搜查每個房間，不料竟在書記辦公室內發現浴室、高爾夫球球桿、工藝品等高級設備和用品。

中國媒體對此次事件，包括當地土地徵收狀況，以及群眾反應等隻字未提。當局立刻把上傳至社群網站的影片全數刪除，並在1日發出附有3名男子照片的公告，指稱此次示威涉及衝擊國家機關、打砸公共財產、妨礙公務等行為，嚴重擾亂社會秩序，要求相關人士儘快至派出所自首。