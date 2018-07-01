墨西哥候選人不會被暗殺了？ 今舉行大選投票

墨西哥大選去年9月開打以來，超過130位候選人和政治人物被暗殺，如今終於迎來投票日。墨西哥軍警巡邏示意圖。（美聯社）

2018-07-01 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥選戰從去年9月開打，迄今已超過130位候選人和政治人物被暗殺，如今參選人似乎可以鬆一口氣了，因為今天（7月1日）終於要舉行投票，由民眾選出墨西哥新任總統和128名參議員、500名眾議員與各州地方官員。

據《BBC》報導，由於犯罪集團企圖控制地方政治，因此墨西哥大選前發生了不少暴力事件，昨天（6月30日）還有記者遭到槍殺。墨西哥雖然是拉美第二大經濟體，也是主要的石油出口國，但是油價下跌造成幣值受到影響，超過40％的人口生活在貧困之中，隨處可見的腐敗和暴力，更讓不少公司決定撤出。

墨西哥民眾對於現任總統尼托（Enrique Peña Nieto）抱怨連連，認為他根本無法解決經濟、貪腐、犯罪等問題，因此許多人希望藉由投票迎來新政府。

目前總統選舉民調領先的是墨西哥城前市長奧布拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador），他所領導的國家復興運動黨（Morena）籌組左翼聯盟，誓言要解決過去的政治問題。

如果奧布拉多爾能夠當選，那麼墨西哥將擺脫將近一個世紀以來，都是由革命制度黨（PRI）和國家行動黨（PAN）統治的局面。奧布拉多爾曾批評，這兩個政黨根本就是「權力黑手黨」，他承諾當選後會打擊貪腐，並提高薪資和養老金。

由PAN組成的右翼聯盟推出總統候選人安納亞（Ricardo Anaya），在民調上緊追在後，他批評奧布拉多爾是個不能信任的平民主義者和特立獨行者。至於執政黨，則派出前財政部長梅亞德（José Antonio Meade）競選總統。