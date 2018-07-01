「納粹公主」逝世 德情報機構坦承戰後曾雇用她

武裝親衛隊首領希姆萊非常疼愛其女兒古德倫，女兒也對父親十分崇拜。（美聯社）

2018-07-01 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕納粹德國的一名重要政治頭目、武裝親衛隊首領希姆萊（Heinrich Himmler）的女兒古德倫（Gudrun Burwitz）在5月25日逝世，享壽88歲，這名納粹崇拜者被爆在二戰結束後，曾受雇於德國情報機構。

綜合外媒報導，希姆萊女兒古德倫由於懷著對父親的眷戀及對第三帝國的美好回憶，在戰後仍積極從事納粹活動，她於5月25日逝世，享壽88歲，這名與納粹淵源很深的人物卻在60年代受雇於德國聯邦情報局（Bundesnachrichtendienst，BND）；該單位坦承，古德倫曾於1961年以假名的身份擔任秘書，直到1963年才離開，當時的西德正開始清查政府中窩藏的前納粹分子。

古德倫對父親十分眷戀，否認集中營的存在以及猶太人大屠殺，她參加了「戰後援助納粹戰犯組織」，並擔任領導工作，該組織目的就是幫助納粹戰犯辯護，逃脫法律的制裁，以及提供資金安置戰犯，古德倫成為新納粹組織推崇的「納粹公主」，是納粹崇拜者心目中「擁有純正血統的女神」。

近年來，德國政府面臨戰後庇護前納粹分子的指責，一些歷史學家指出，冷戰時期的西德政府和情報機構內部收留大量前納粹黨成員，他們在取得了一定權力後互相幫助和袒護，給去納粹化的工作帶來阻力。