粗心爸爸槍放身旁打瞌睡 2歲兒把玩走火爆頭亡

2018-06-30 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國猶他州一名爸爸因為擔心治安問題，因此習慣槍不離身，結果卻因為一次意外的瞌睡讓自己2歲的小孩把玩放在身邊的手槍，結果槍枝走火擊中小孩的頭部；最後小孩傷重不治，而懊悔的爸爸被警方依誤殺罪逮捕。

綜合外媒報導，美國猶他州這名27歲的粗心爸塔斯曼邁萊（Tasman William Maile）與妻子育有2位分別為2歲與7歲的兒子；事發當時孩子的媽媽並不在家，而塔斯曼那時與2個兒子在家，因為塔斯曼要槍在身邊才「睡得安穩」，因此他睡覺時，伸手可及之處一定要擺一支滿彈夾並上鏜的手槍；塔斯曼當時與2個兒子在地板上睡覺，突然他被槍聲驚醒，赫然發現2歲兒子頭部被槍擊，沒有意識的倒在地上。

塔斯曼趕緊報警求援，警方到場後馬上連絡救護直升機，將受重傷的小孩火速送往一間兒童醫院急救，但最後小孩仍傷重不治，在媽媽的懷裡嚥下最後一口氣。

不過事後警方深入釐清這起案件，卻發現這起案件原本可以避免，警方發現塔斯曼過去有犯罪前科，根據猶他州法規定並不允許他攜有槍械；而且事發當時有證人供稱，他看到有一個人跑出來把一些東西丟到屋外的垃圾桶裡，警方事後在垃圾桶搜出10盎司的大麻、幾本槍枝雜誌與兩把9釐米手槍。

塔斯曼雖然因為過失而害死兒子，但其他家屬並沒有責怪他，他的岳母甚至還在社群平台幫他求情；塔斯曼被控觸犯過失殺人、擁有毒品與非法攜帶槍械、殺害兒童等罪，預計下週一出庭受審。

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