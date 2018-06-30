想養狗先「100萬次轉推」 美國少年4天達標

媽媽雖然不可置信，但仍信守承諾去領養這個「幸運狗」，之後被取名叫「Milli（million）」。（圖擷取自twitter）

2018-06-30 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名少年為了說服媽媽領養一隻狗，答應媽媽開出的難題「推特100萬次轉推」，原本媽媽本意是開出不可能的條件他知難而退，沒想到竟然在第4天達標；媽媽雖然不可置信，但仍信守承諾去領養這個「幸運狗」

綜合外媒報導，這名美國住在紐約的19歲少年塞斯爾曼（Ryan Sesselman）在一場領養活動遇見一隻狗，結果他對這隻狗一見如故，想領養回家；不過在徵求媽媽同意時，因為家裡已經養有2隻狗而遭拒絕，但塞斯爾曼不死心，跟媽媽打賭「推特轉推幾次」就同意領養這隻狗，他原先提出1萬次轉推，但媽媽為了讓他死心，直接開出「100萬次轉推」的條件。

塞斯爾曼將與媽媽「談條件」的對話擷圖po上推特，同時附上與狗狗的合照；塞斯爾曼的推特帳號原本只有200人，不過他在6月9日推文後的隔天，便有222人轉推，第3天就暴增至近15萬次轉推，結果第4天，推文就突破100萬次轉貼大關，成功達標「不可能的任務。」

塞斯爾曼的媽媽難以置信，她先認為這種情況永遠不可能發生，不過媽媽還是信守承諾，與塞斯爾曼同去辦理那隻狗的領養手續；結果當媽媽看到那隻狗時「她也愛上了」。

現在那隻狗已經成為塞斯爾曼家的一份子，還被取了一個富有紀念價值的名字「Milli（million）」，以紀念這場不可思議的經歷。