印度女童慘遭輪姦割喉命危 數千民眾示威要求處死2被告

印度8歲童遭性侵割喉，數以千計的抗議民眾連日上勸政府立刻將嫌疑犯處死。（歐新社）

2018-06-30 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕印度中央邦一名8歲女童日前被綁架性侵，最後慘遭割喉遺棄現場等死，所幸最後被人發現，及時送醫救治，但目前狀況仍不樂觀。事件引發人民怒火，憶及當年的「德里輪姦案」，數以千計的民眾上街抗議，要求政府把嫌犯絞死，目前2名嫌移犯被以強監及謀殺未遂起訴。

綜合外媒報導，8歲女童在當地時間週二（19）日放學後在校門口等待家人時，被20歲的伊爾凡（Irfan）和阿斯夫（Asif）綁架後，被帶至灌木叢中性侵得逞，之後拿出小刀將她割喉棄置現場等死，所幸最後被人發現緊急送醫，手術後目前在重症病房觀察中。

事件發生的隔日，2名嫌疑犯就遭到逮捕，曼德紹爾鎮（Mandsaur）數以千計的民眾連續3天走上街頭舉牌抗議，要求政府立即將嫌疑犯處以絞刑，不少學生帶著黑色臂章表達不滿，雖然事件已發生數日，但當地有不少店家及學校仍在關閉狀態。

印度性侵案頻傳，據統計，2016年一整年就有高達4萬起性侵案，有組織認為這只是冰山一角，因為還有很多性侵案並沒有被報導出來。而中央邦則是性侵案發生最多的城邦，2016年的回報數據為4900起以上。

事件除了點燃人民怒火，也引來高層關切，中央邦首席部長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）向媒體表示：「這群野獸（強姦犯）是地球的負擔，他們根本不配活下去。」

中央幫議會去年通過一項法案，凡是性侵12歲以下（含）孩童的人，一律處以死刑。

德里輪姦案為醫學院女實習生潘迪（Jyoti Singh Pandey）遭性侵致死案，當年她與男友在回家的巴士上遭5名男子襲擊，潘迪慘遭輪姦，男友則被毆成重傷，最後潘迪不幸逝世，事件點燃全球怒火，當年全球主要大城都曾發起遊行，希望這類事件不再發生。