不爽川普批評歐盟 美國駐愛沙尼亞大使宣布請辭

2018-06-30 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕又有美國高級外交官因不滿美國總統川普的言行決定請辭。美國駐愛沙尼亞大使梅爾維爾（James D. Melville）29日在個人臉書透露，下月底將正式離任，原因則與川普對歐盟的批評有關。

梅爾維爾自2015年派任駐愛沙尼亞，有33年外交官經驗的他原本就打算在近期退休，不過他29日在臉書的發文透露，川普的言行舉止讓他決定加快退休腳步，並批評川普指稱歐盟成立是為了佔美國便宜，以及北約與北美自由貿易協定（NAFTA）一樣惡劣的說法不僅在事實上是錯誤的，也更加證明了他是時候該離開了。

梅爾維爾也指出，他一直以來接受的訓練是要支持國家的外交政策，如果政策讓他無法繼續這樣做，最光榮的做法是辭職，並指自己經歷6任總統、11任國務卿，從沒想過會走到這一步。

梅爾維爾的辭職讓川普任內辭職的外交官員人數再添一筆，先前包含前美國駐巴拿馬大使菲利（John Feeley）、前美國駐奈洛比大使莎克福德（Elizabeth Shackelford）以及美國駐墨西哥大使羅伯塔·雅各布森（Roberta Jacobson）等人均先後請辭，另外包含副國務卿托馬斯·香農、國務院朝北韓政策特別代表尹汝尚等人也都先後辭職，讓美國的駐外官員職位空缺，大鬧「大使荒」。

川普近期頻頻與他國交惡，除表示打算對歐盟汽車加徵進口關稅，還建議法國總統馬克宏退出歐盟，還猛烈抨擊北約盟友，指責北約盟國讓美國一肩扛起歐洲國防支出不公平，要求他們堅守提高國防支出的承諾。