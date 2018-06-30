妻子離世後體會無常 澳洲爺爺壯遊23國

2018-06-30 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一位老爺爺赫爾曼在妻子因癌症離世後，感到人生無常的赫爾曼決定展開他的環球壯遊，他用賣掉住屋跟車子的錢當作旅費，在1年間走訪了23個國家；現在赫爾曼已經回到澳洲，計畫出一本記錄自己那一年之旅的遊記，並鼓勵其他的老人也勇於走出舒適圈，展開屬於自己的壯遊；赫爾曼也相信，已離世的妻子會為他的決定歡呼。

綜合外媒報導，這位64歲的老爺爺克里斯赫爾曼（Chris Herrmann），會興起單獨前往世界旅行的念頭，是在他的妻子去世後；赫爾曼的妻子原本罹患癌症一段時間，但是她卻在2016年病情突然惡化，之後便迅速的離世了；赫爾曼在妻子突然離世後感到茫然，深刻體會到「生命無常」的他發現自己又回到了數十年前的原點，形單影隻且家人都不在身邊。

赫爾曼認為不能這樣停滯不前，必須走出一條新的路，他做出一個大膽的決定「賣掉房子跟車子，帶上背包走向世界」；起初赫爾曼那些已成年的兒女對他這個決定感到擔心，而赫爾曼也捫心自問「我會不會太老了？如果途中我生病了怎麼辦？」

「各種在夜深人靜時才會冒出的擔憂在腦中質問我；但我的直覺是回答『閉嘴，繼續下去，開始！』」，隨即赫爾曼便買了飛機票，在沒有事前預約住宿地，也不會西班牙語的情況下，踏上了地球另一端的西班牙，展開他的壯遊；接下來的一年內，赫爾曼的足跡踏遍了歐洲、北非、中美洲與東南亞。

「有些人問我，你是否有在旅途中找到自己？」赫爾曼說，「但我只是覺得我人生的章篇已經告一段落，我必須開啟新的一頁。」

赫爾曼跑去尼加拉瓜的火山、在哥斯大黎加的海灘喝啤酒、前往秘魯滑沙、在哥倫比亞的熱帶雨林漫步；而他住的地方都是在背包客棧，赫爾曼希望與其他的年輕背包客交流，「好幾次他們聽完我的故事，都會讚嘆『你真是個傳奇』。」

現在赫爾曼已回到澳洲西澳的首府珀斯（Perth）居住，他也執筆寫下在這一年間的旅行故事，希望能鼓勵更多的老年人勇於走出舒適圈，去找到自己的熱情所在，展開屬於自己的壯遊。