美國女得「炒飯症候群」 怒告餐廳求償3000萬

美國一位婦女因為在當地中式餐廳吃了炒飯後，出現「炒飯症候群」，並在加護病房待了8天。（圖擷自太陽報）

2018-06-30 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕炒飯在亞洲國家是相當普遍的食物，不過美國最近卻有一位婦女因為在當地中式餐廳吃了炒飯後，出現「炒飯症候群」，並在加護病房待了8天，她後來向中餐廳提告，並求償100萬美元（約3046萬新台幣）。

綜合報導指出，62歲美國女子莫布里（Germaine Mobley）在2016年與朋友前往位於瓦薩赫奇（Waxahachie）的一間「亞洲王自助餐（Asian King Buffet）」餐廳用餐。她在用餐時並沒有感到異狀，但返家後卻開始嘔吐，隔天睡醒甚至還呼吸困難，於是緊急送醫，後來在加護病房整整躺了8天。

法院文件指出，莫布里吃的炒飯裡含有「蠟樣芽胞桿菌（Bacillus cereus）」，是導致炒飯症候群（Fried Rice Syndrome）的主要原因。炒飯症候群是指患者在食用含有蠟樣芽胞桿菌的炒飯後，出現嘔吐、抽筋和腹瀉等現象，通常症狀約會持續24小時。

雖然莫布里承認，她吃飯前身體就有點不適，但她律師聲稱，吃了炒飯讓她情況惡化，她因此向餐廳求償100萬美元。不過中餐廳老闆否認指控，更要莫布里提出證明。