財富讓人小氣 研究：較窮者更樂於與人分享

英國研究發現，過多的錢財會讓一個人變得吝嗇。（路透）

2018-06-30 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕生活中幾乎處處都需要錢，因此人們總希望口袋中的錢能多一點。不過英國一項研究卻發現，有時過多的錢財會讓一個人變得吝嗇。

綜合外媒報導，英國瑪麗王后大學（Queen Mary University）之前進行了一項心理學實驗，研究團隊將受試者依據錢財多寡分成高經濟地位者與低經濟地位者兩類，並要求他們將自己的錢財捐出做為公共基金，這筆基金將會均分給所有的受試者。

結果研究發現，雖然高經濟地位者擁有較多的錢，卻比低經濟地位者更吝於分享錢財。研究還發現，賺得錢財的方式也會影響到一個人的吝嗇程度，相較於靠運氣得到錢財者，透過努力賺得錢財的受試者更不情願將錢財拿出來與大家分享。

參與研究的學者歐斯瑪（Magda Osma）表示，雖然很多人常說同情心在人們的社會行動中扮演重要角色，但這個實驗卻發現，當牽涉到金錢時，同情心幾乎無法觸發親社會行為（Pro-social Behaviours，可以為其他成員，或整個社會帶來益處的行為）。

本心理學實驗還有另一個特別的發現，就是處於低經濟地位的受試者，更願意透過合作、冒險等行為，來增加自己的錢財，即便這樣行為並不會保證賺錢。