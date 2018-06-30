日本民企火箭MOMO 2號 發射4秒墜地爆炸

MOMO 2號才發射4秒就墜毀。（歐新社）

2018-06-30 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本民間企業Interstellar Technologies，獨力開發製造的小型火箭MOMO 2號，今（30）日清晨在北海道發射後便立刻墜毀爆炸，燃起熊熊大火，不少圍觀群眾難掩失望，民間企業想靠一己之力探索宇宙的挑戰再度失敗。

綜合日媒報導，北海道大樹町新創企業去年7月建造的MOMO 1號火箭升空失敗，之後再度著手建造MOMO 2號，今日凌晨發射升空，但才4秒火箭就失去動力，墜地爆炸燃起熊熊大火，宣告2次試驗再度失敗。

MOMO 2號是採用液態燃料的火箭，總長10公尺、直徑50公分，總重達1.15噸。未搭載任何人造衛星，但有置放高知工科大學所開發的音波觀測裝置，目標希望能升空抵達100公里外的宇宙。

Interstellar Technologies社長稻川貴大召開記者會時，向出資及提供協助的民眾致歉，對此次失敗深表遺憾。

日本火箭開發一直都是由國家宇宙航空研究開發機構（JAXA）所執行，因此外界十分關注Interstellar Technologies民營企業的研發是否能成功，據報導指出，此次MOMO 2號有900位民眾參與集資，金額達2800萬日圓（約新台幣772萬元）。