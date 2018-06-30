自閉症女兒成績單出爐全是D痛哭 爸爸高EQ這樣做被讚爆

澳洲一名自閉症女孩蘇菲亞因在校成績僅拿D，難過許久，但老爸自製成績單讓她重拾笑顏。（圖擷自推特）

2018-06-30 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名患有自閉症的10歲小女孩蘇菲亞（Sophie Jackson）近日收到成績單，但所有的科目都只拿到D，蘇菲亞看見自己成績這麼差，立刻痛哭，覺得自己讓所有人都失望了，但她的爸爸不忍看女兒被成績綁架，自製了另一份全是A的成績單，超暖舉動融化了眾多網友的心。

蘇菲亞目前就讀塔斯馬尼亞學校，日前她剛接獲全是D的成績單時，情緒低落痛哭了許久，爸爸尚恩（Shane Jackson）不忍女兒傷心，便自製另一份成績單，在那份成績單上，自己的寶貝蘇菲亞全數得A及A+，終於讓女兒破涕為笑。

尚恩的「爸爸成績單」上，列出「風趣A」、「愛護狗狗A」、「跟男孩打架A」、「繪畫及製造機器人A」、「想像力A+」、「最棒的女兒A+」。

尚恩將自製成績單上傳到Twitter，並說女兒收到成績單後，展開笑顏開心去上學，同時鼓勵照顧自閉症兒童的家長，「雖然過程充滿挑戰，但他們絕對不孤單」，暖爸的作為也獲得無數網友激賞。

蘇菲亞事後也回敬了老爸一張「女兒成績單」，上頭寫著「煩人A」、「疼愛我A」、「風趣B」等等，讓不少網友笑說看來爸爸不怎麼幽默。

蘇菲亞的爸爸給女兒打得分數全是A及A+。（圖擷自推特）