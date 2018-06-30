基層黨組織覆蓋率99％！ 中共黨員至去年底達8956萬人

截至2017年底，中共黨員總數8956.4萬名。（路透）

2018-06-30 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕根據最新統計，截至2017年底，中共黨員總數8956.4萬名，比2016年淨增11.7萬名，增幅0.1％；基層黨組織部分，覆蓋率均超過99％。

新華網授權發布「2017年中國共產黨黨內統計公報」資料中顯示，中共現有基層組織457.2萬個，比2016年增加5.3萬個，增幅為1.2％。其中，基層黨委22.8萬個，總支部29.1萬個，支部405.2萬個。

黨員部分，女性黨員2388.8萬名，占黨員總數26.7％；少數民族黨員651.4萬名，占7.3％；大專及以上學歷黨員4328.6萬名，占48.3％。

黨員年齡分布上，30歲及以下黨員1331.4萬名，31至35歲黨員902.3萬名，36至40歲黨員823.3萬名，41至45歲黨員890.0萬名，46至50歲黨員888.8萬名，51至55歲黨員941.7萬名，56至60歲黨員660.6萬名，61歲及以上黨員2518.3萬名。

黨員職業上，工人（工勤技能人員）664.8萬名，農牧漁民2549.9萬名，企事業單位、民辦非企業單位專業技術人員1355.5萬名，企事業單位、民辦非企業單位管理人員948.7萬名，黨政機關工作人員754.2萬名，學生178.8萬名，其他職業人員750.4萬名，離退休人員1754.0萬名。

至於黨的組織發展情況，全中國共有黨的各級地方委員會3208個。其中，省（自治區、直轄市）委31個，市（自治州）委397個，縣（市、區、旗）委2780個。

基層黨組織部分，共有8439個城市街道、3萬1726個鄉鎮、10萬602個社區（居委會）、54萬7152個建制村已建立黨組織，覆蓋率均超過99％。

企業黨組織方面，全國18.5萬個公有製企業已建立黨組織，占公有製企業總數的91.2％。187.7萬個非公有製企業已建立黨組織，佔非公有製企業總數的73.1％。